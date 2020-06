Maxi tamponamento sul raccordo Sa-Av, coinvolte sei auto ed una moto

Nella mattinata di oggi, lungo il raccordo Salerno-Avellino, si è verificato un violentissimo tamponamento a catena. Nel sinistro sono rimaste coinvolte sei auto ed una moto. L'incidente è avvenuto in località Aiello, poco prima della galleria di Baronissi, in direzione sud.

Il blitz

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari de La Solidarietà di Fisciano con l'ausilio di due autoambulanze per prestare i primi soccorsi. Stando a quanto si apprende, per fortuna, nessuno ha riportati gravi conseguenze. Presenti, sul posto, anche gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso, gestire il traffico e accertare eventuali responsabilità.