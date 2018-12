Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, maxi-tamponamento tra auto: danni e feriti

Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, poco prima dell'uscita di Baronissi. Nella tarda mattinata, infatti, per cause da accertare, quattro auto si sono tamponate: diversi i feriti che sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118.

Le indagini

Tra le vetture, una in particolare ha riportato ingenti danni. Rallentamenti al traffico fino al primo pomeriggio, quindi, sul raccordo e fino in Tangenziale. Si indaga, per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.