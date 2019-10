Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, camion contro guard rail: un ferito

Traffico in tilt, stamattina, sul raccordo Salerno-Avellino, in direzione sud, sul tratto tra Baronissi e Fratte. Un tir, per motivi ancora da accertare, si è schiantato contro il guardrail: il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo poi tra le siepi che costeggiano la strada.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 per soccorrere il malcapitato, nonchè i vigili del fuoco e la Polizia Stradale per la rimozione del mezzo pesante e i rilievi del caso. Si indaga.