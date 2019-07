Raccordo Salerno-Avellino, perde il controllo della guida per un malore: camionista in ospedale

Tensione, nel pomeriggio, sul raccordo Salerno-Avellino: per cause da accertare, un camionista ha perso il controllo della guida, finendo contro il guardrail. Come riporta Zerottonove, il sinistro si è verificato in direzione nord, poco prima dell'uscita di Baronissi: sembra che l’autista sia stato colto da improvvise crisi convulsive.

I soccorsi

Dopo aver impattato contro il guardrail, il mezzo pesante ha proseguito la sua corsa rasentando la barriera protettrice e fermandosi giusto in tempo: sul posto, i sanitari de La Solidarietà SAUT di Baronissi che hanno condotto il malcapitato presso l'ospedale Curteri di Mercato San Severino, nonchè la Polizia Stradale, la Polizia Municipale e l'Anas.