Incidente in galleria sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tilt

Paura, questo pomeriggio, sul raccordo Salerno-Avellino, dove si è verificato un incidente stradale sotto la galleria situata nei pressi dello svincolo di Fisciano, in direzione Salerno.

La dinamica

Il conducente di una Peugeot 206 - secondo una prima ricostruzione - avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro il muro della galleria. Sul posto, in pochi minuti, è giunta un’ambulanza del 118, che l’ha prontamente soccorso. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Traffico in tilt.