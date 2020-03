Incidente tra 4 auto sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tilt

Paura, questa mattina, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro automobili. Il violento impatto – come mostrano le foto di Fabio Fusco - si è verificato, intorno alle ore 9, nei pressi dell’uscita di Fisciano (in direzione Avellino). Traffico in tilt nel tratto tra Baronissi e Fisciano.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso gli occupanti delle vetture che, per fortuna, non hanno riportato gravi ferite. Sulle responsabilità del sinistro indaga la Polizia Stradale.

Gallery