Incidente sul raccordo Sa-Av, nei pressi di Fratte: Smart contro tir

Incidente sul raccordo Sa-Av, nel tratto in prossimità della galleria, prima dello svincolo di Fratte, in direzione sud. Nel pomeriggio, in particolare, una Smart ed un tir, per cause ancora da accertare, si sono scontrati, invadendo l’intera carreggiata e causando lunghe code lungo il tratto.

Sul posto, due ambulanze del 118 per soccorrere i malcapitati: si indaga.