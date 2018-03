Tamponamento tra due auto sul raccordo Sa-Av: traffico a Fratte

Tamponamento, nel tardo pomeriggio di oggi, sul raccordo Salerno-Avellino (direzione sud) dove due automobile si sono scontrate nei pressi dell’uscita di Fratte. Sembra a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia. Fortunatamente le altre vetture che sopraggiungevano sono riuscite ad evitare l’impatto con quelle incidentate. Non risultano feriti. Il traffico, ovviamente, è andato in tilt creando non pochi disagi alla circolazione.