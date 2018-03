Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, diverse auto coinvolte: traffico in tilt

Brutto incidente, stamattina, sul raccordo autostradale Salerno – Avellino, in direzione Sud, tra Baronissi e Fratte. Delle auto, infatti, sono rimaste coinvolte in un tamponamento sulle cui cause sono in corso accertamenti.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 per le cure del caso e la Polizia Stradale per i rilievi: rallentamenti e traffico in tilt, durante le operazioni di soccorso. Fortunatamente, ad ogni modo, nessuna grave conseguenza.