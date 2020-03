Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, si ribalta un tir: traffico in titl

Paura, questa mattina, lungo il raccordo Salerno-Avellino, dove un tir si è improvvisamente ribaltato, perdendo il carico di sabbia che trasportava, mentre si accingeva ad imboccare l’uscita di Lancusi, in direzione nord.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertarne le responsabilità. Non si conoscono le condizioni di salute del conducente. Traffico in tilt.