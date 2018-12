Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, coinvolti 4 veicoli: madre e figlia in ospedale

Tre incidenti nel giro di poche ore in provincia di Salerno. Dopo i due incidente mortali di questa mattina – il primo in Costiera Amalfitana, il secondo lungo l’autostrada A2 – un terzo sinistro si è verificato, nel pomeriggio, sul raccordo Salerno-Avellino, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino (direzione nord). Quattro i veicoli coinvolti, tre i feriti che non sarebbero in gravi condizioni.

I soccorsi

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, che hanno trasportato una donna con la figlia al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno, mentre un terzo ferito è stato condotto al “Fucito”. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione veicolare.