Incidente in autostrada, tra Sicignano e Buccino: morto un cinghiale

Dramma sfiorato, ieri sera, sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, tra Buccino e Sicignano. Un'auto, infatti, per cause da accertare, ha travolto un cinghiale che stava attraversando la carreggiata, morto sul colpo per l'impatto.

Il fatto

Illeso, invece, l'uomo alla guida della vettura che ha, tuttavia, subito ingenti danni. Ritorna prepotentemente sotto i riflettori, l'allarme cinghiali nel nostro territorio.