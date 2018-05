Incidente a Fratte, auto si ribalta: conducente in ospedale

Paura, alle prime luci dell’alba, nei pressi della rampa di accesso alle autostrade situata nel quartiere Fratte a Salerno, dove si è verificato un brutto incidente stradale.

La dinamica

Un’automobile (Citroèn C3), intorno alle ore 6.30, si è improvvisamente ribaltata lungo la carreggiata per cause in corso di accertamento. Forse una distrazione o un colpo di sonno del conducente che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” da un’ambulanza del Vopi. Sulla dinamica del sinistro indagano i vigili urbani.