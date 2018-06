Incidente tra moto e scooter a Castiglione di Ravello: ferito un 22enne

Brutto incidente in Costiera Amalfitana, a Castiglione di Ravello: per cause da accertare, un giovane di Tramonti alla guida di una moto ha impattato contro uno scooter guidato da un uomo di Praiano.

I soccorsi

Sul posto, una eliambulanza per il trasferimento del 22enne di Tramonti presso il reparto di Chirurgia d’Urgenza dell’ospedale di Salerno, come riporta Il Vescovado. Tensione, dunque, per le sue condizioni: gravi le ferite. Si indaga, per accertare l'esatta dinamica e le cause del sinistro.