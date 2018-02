Incidente sulla Ravello-Chiunzi: scontro tra due auto, dramma sfiorato

Brutto incidente, ieri pomeriggio, sulla Ravello-Chiunzi: come racconta Il Vescovado, a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia e dal carburante lasciato da qualche mezzo di passaggio, al chilometro 4, si sono scontrate due auto che viaggiavano in direzioni opposte. A bordo dell'Opel Mokka, in direzione Ravello, tre turisti asiatici che avevano invaso la corsia opposta sulla quale transitava un 40enne di Ravello, a bordo della sua Citroen Cactus.

L'impatto

Per l'impatto, sono esplosi gli airbag di entrambe le auto, ma, per fortuna, nessun ferito. Tanta tensione, dunque, ma nessuna gravissima conseguenza.