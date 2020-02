Precipita con l'auto in Costiera: 51enne di Pontecagnano vivo per miracolo

Tragedia sfiorata, oggi, tra i comuni di Ravello e Tramonti, in Costiera Amalfitana, dove un’automobile è improvvisamente precipitata in una scarpata in località Passo.

La paura

Il conducente di 51 anni, originario di Pontecagnano, forse a causa di un attimo di distrazione, è uscito fuori dalla carreggiata sfondando anche il guardrail. Per fortuna è riuscito ad uscire dalla vettura e, senza non poche difficoltà, è riuscito a risalire sanguinante sulla carreggiata, dove gli automobilisti di passaggio lo hanno subito soccorso. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che gli hanno diagnosticato un trauma cranico e un trauma polmonare con diverse fratture. Ora l’uomo è ricoverato all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per ulteriori accertamenti.