Maltempo, incidente sulla strada provinciale 1 Ravello-Chiunzi: turisti in ospedale

Nuovo incidente per il maltempo: sulla Strada Provinciale 1 Ravello-Chiunzi, come riporta Il Vescovado, sono rimasti coinvolti in un sinistro, il conducente di un pullmino turistico e quello di una Fiat 500 X, presa a noleggio. Quest'ultimo ha perso il controllo della guida in un curva in discesa, finendo sulla corsia opposta dove era in transito il bus. Esplosi gli airbag, distrutto l’avantreno dell’auto.

I soccorsi

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha condotto i malcapitati a bordo dell'auto, una coppia di 40enni lituani, al Pronto Soccorso di Castiglione. Fortunatamente, solo tanto spavento, ma nessuna grave conseguenza.