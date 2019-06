Incidente tra auto e moto a Capaccio Paestum: grave 34enne

Paura, la scorsa notte, lungo il Rettifilo di Capaccio Paestum, dove un’automobile (Fiat 127) e una moto (Ducati) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto la vettura, guidata da un uomo della zona che è rimasto lievemente ferito, è finita contro il muro esterno di un’abitazione, mentre il 34enne in sella alla moto è caduto sulla carreggiata riportando diversi traumi e contusioni.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato d’urgenza il giovane prima all’ospedale di Eboli e poi al “Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è tuttora ricoverato. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.