Incidente tra due auto ad Atena Lucana: feriti sei giovani

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, all’imbocco del rettilineo di San Marzano, situato tra i comuni di Atena Lucana e San Pietro al Tanagro, dove si è verificato un incidente stradale.

La dinamica

Due automobili (Lancia Musa e Alfa Romeo), provenienti da direzioni opposte, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato violento. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno trasportato sei giovani feriti all’ospedale “Luigi Curto”. Nessuno di loro, fortunatamente, è in pericolo di vita.