Incidente a Roccadaspide tra due auto: tre feriti gravi

Brutto incidente, ieri pomeriggio, a Roccadaspide, in località Fonte. Per cause da accertare, infatti, si sono scontrate due vetture nei pressi di un incrocio: tre le persone ferite, di cui due straniere.

I soccorsi

Sul posto, i soccorsi del 118 che hanno condotto i malcapitati in ospedale, per essere ricoverati in prognosi riservata. Indagano, dunque, i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.