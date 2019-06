Auto sbanda e si ribalta a Roccadaspide: un ferito

Brutto incidente a Roccadaspide: per cause da accertare, un'auto è sbandata e si è ribaltata, sulla SS166, in località Fonte.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto il conducente in ospedale per le cure del caso. Indagano, intanto, i carabinieri, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.