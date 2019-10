Senzatetto travolto e ucciso a Roccapiemonte: fermata una ragazza

E’ una ragazza di 23 anni la conducente della vettura che, due giorni fa, ha accidentalmente travolto un uomo di nazionalità ucraina, senza fissa dimora, A.D le sue iniziali, in via Pascarelli a Roccapiemonte.

La tragedia

La giovane, che ha subito allertato i soccorsi, non è riuscita ad evitare l’impatto subito dopo aver superato una curva. Immediato il trasporto d’urgenza all’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino dove, però, è giunto cadavere. La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’indagine a carico della 23enne con l’accusa, almeno per il momento, di omicidio colposo. Nelle prossime ore, comunque, sarà effettuata l’autopsia sul corpo dell’ucraino per chiarire la reale causa del suo decesso.