Roma, investito da una moto il comandante dei vigili del fuoco di Salerno

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Salerno Adriano De Acutis è stato investito, nelle ultime ore, a Roma. A travolgerlo – da quanto si apprende – è stata una moto, il cui conducente non si è neanche fermato per soccorrerlo.

I soccorsi

Il capo dei caschi rossi è stato travolto nello stesso punto dove qualche giorno fa è morto un viceprefetto in servizio nella capitale Giorgio De Francesco. E' stato trasportato in ospedale a causa delle gravi ferite riportate ad una gamba. Ma, per fortuna, le sue condizioni di salute non sono gravi. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che ora sono sulle tracce dell’investitore. Determinanti potrebbero essere le testimonianze di alcuni dei presenti.