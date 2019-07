Incidente a Roma, perde il controllo della moto: muore 32enne salernitano

Tragedia, ieri pomeriggio, a Roma, dove, poco prima delle 16, un motociclista di 32 anni, Gaetano Carlomagno, a bordo della sua Yamaha R1 ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro un palo della pubblica illuminazione (adiacente al semaforo) e poi sull'asfalto all'altezza dell'incrocio con via Cropani, la strada che porta verso il Grande Raccordo Anulare di Roma. Un impatto fatale: il centauro, infatti, è morto sul colpo.

Il sinistro

Dai primi riscontri investigativi - come riportano i colleghi di Romatoday - sembrerebbe esclusa la presenza di un altro mezzo nel sinistro mortale ma i caschi bianchi intendono vederci chiaro. Le immagini delle telecamere di via Anagnina sono state acquisite in entrambi i sensi di marcia, così come sono stati ascoltati alcuni testimoni presenti. Uno di loro ha raccontato di aver visto un'auto scura vicino la moto ma è presto per tirare conclusioni affrettate. Nessuna ipotesi, così, viene esclusa, neanche quella che Gaetano Carlomagno possa aver avuto un malore e, quindi, l'autopsia aiuterà gli inquirenti. Sul posto per i rilievi gli agenti del VII gruppo Tuscolano.

La vittima

Carlomagno aveva origini salernitane. Era nato proprio a Salerno ma, da sempre, risiedeva nel comune di Lauria in provincia di Potenza.