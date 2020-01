Incidente mortale sulla Salaria, muoiono marito e moglie: la donna originaria di Roscigno

Incidente mortale sulla Salaria. A perdere la vita una donna, originaria di Roscigno, e il marito di 73 anni. È accaduto ieri pomeriggio. Il sinistro ha visto coinvolte due auto che sono andate letteralmente distrutte. L'uomo è deceduto sul colpo, mentre per la donna, il decesso si è registrato in ospedale a Rieti, nonostante il trasferimento e i soccorsi.

Il lutto

La comunità di Roscigno, dopo aver appreso la notizia, si è stretta in un momento di forte lutto per la coppia, andata via dal paese da anni, ma ben conosciuta nel paese. La dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti, con trasmissione della notizia di reao alla procura locale e competente.