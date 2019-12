Incidente tra auto e scooter a Sala Abbagnano: traffico in tilt

Paura, intorno alle 9, nei pressi della rotatoria di Sala Abbagnano, a Salerno, dove si è verificato un grave incidente stradale: coinvolti un’automobile e uno scooter.

I soccorsi

Sul posto sono giunte due ambulanze che hanno trasportato i feriti in ospedale e anche una volante della Polizia Stradale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro. Traffico in tilt.