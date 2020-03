Centauro perde il controllo della moto: un ferito a Sala Abbagnano

Momenti di tensione, questo pomeriggio, a Sala Abbagnano: un centauro ha perso il controllo della propria moto ed è caduto sull'asfalto.

I dettagli

il motociclista è ferito ed è stato subito soccorso. Era in transito un'auto, per fortuna non coinvolta. Sul posto è subito giunta un'ambulanza. Si indaga sulle cause dell'incidente stradale.