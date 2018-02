Incidente tra Sala Abbagnano e Giovi, due auto coinvolte

Brutto incidente sulla strada che collega Sala Abbagnano con Giovi: per cause da accertare, infatti, due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro. In particolare, una Fiat Panda è sbandata, finendo fuori strada, mentre l'altra vettura si è capovolta sulla corsia opposta.

I disagi

Pare non vi sia stata alcuna gravissima conseguenza, ma solo rallentamenti alla circolazione.