Incidente a Sala Consilina: auto sbanda e si ribalta, due feriti

Brutto incidente, ieri sera, a Trinità di Sala Consilina: una Fiat con a bordo due ragazzi, per cause da accertare, è sbandata, finendo contro il parcheggio di un’abitazione e quindi ribaltandosi. Per via del violento impatto, sono state danneggiate le tubature dell'abitazione.

I soccorsi

I giovani a bordo della vettura, intanto, entrambi feriti, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Sul posto, anche i vigili del fuoco e i carabinieri, per i rilievi del caso. Si indaga.