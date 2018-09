Incidente a Sala Consilina: auto fuori strada, ferito un giovane

Brutto incidente stradale, intorno alle 13 di oggi, a Sala Consilina, in località San Giovanni. Un giovane del posto alla guida di una vettura, infatti, ha perso il controllo, per cause da accertare, ed è finito fuori strada.

I soccorsi

Ad avere la peggio, proprio il conducente: sul posto, un’ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato all'ospedale di Polla, per le cure del caso. Tanto spavento.