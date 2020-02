Incidente a Sala Consilina: auto si ribalta, un giovane in ospedale

Attimi di paura, a Sala Consilina, in località Sant’Antonio: un'auto, per cause da accertare, è sbandata, ribaltandosi. Il giovane al volante è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale, per le cure del caso.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri, per ricostruire le cause e la dinamica del sinistro.