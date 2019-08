Incidente a Sala Consilina, scontro tra due auto: donna in ospedale

Paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 19 a Sala Consilina, dove due automobili (Fiat Punto e Fiat Bravo) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto la Fiat Bravo si è ribaltata nei pressi della sede locale dell’Agenzia delle Entrate.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso una donna rimasta ferita, la quale è stata subito trasportata all’ospedale di Polla. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.