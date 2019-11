Incidente a Sala Consilina, scontro tra furgone e fuoristrada: coinvolti due bambini

Si è temuto il peggio, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la Strada Statale 19 in località Fonti a Sala Consilina, dove un furgone (Fiat Daily) si è improvvisamente scontrato con un fuoristrada (Bmw X5).

I soccorsi

Paura per le due donne e i due bambini di Episcopia (Potenza), seduti a bordo della Bmw ma anche per il conducente del furgone. Fortunatamente hanno riportato soltanto qualche contusione. Sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire la dinamica e le responsabilità del sinistro.