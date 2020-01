Incidente a Sala Consilina, guidatore finisce contro due pali della pubblica illuminazione

Romeno vittima di un incidente stradale. E' accaduto nella notte tra il 31 e l'1, a Sala Consilina. Lo straniero guidava in località Foti, quando si sarebbe schiantato contro due pali della pubblica illuminazione. Forse a causa della del controllo dell'auto. L'auto è finita distrutta, mentre l'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito in ospedale, mentre i carabinieri effettuavano i rilievi del sinistro per ricostruirne la dinamica. L'uomo è in prognosi riservata, ma sarebbe fuori pericolo di vita