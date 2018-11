Incidente sull'A2 del Mediterraneo, tra Padula e Sala: tre feriti

Brutto incidente, nel primo pomeriggio di oggi, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula-Buonabitacolo, al km 102.

L'incidente

Una Fiat 500, per cause da accertare, è sbandata ed è finita contro il guardrail. A bordo del veicolo, tre persone che sono rimaste ferite: soccorsi dai sanitari del 118, i malcapitati sono stati condotti all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Le indagini

Sul posto, la Polizia Stradale e il personale dell’Anas, per la messa in sicurezza del tratto di strada e per gli accertamenti del caso.