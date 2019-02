Brutto incidente, nella notte appena trascorsa, bea zona industriale di Salerno, non distante dalla Centrale del latte. Un'auto, infatti, per cause da accertare, si è improvvisamente ribaltata.

Due i feriti che sono stati soccorsi dai volontari del Vopi. Fortunatamente, per i malcapitati solo contusioni. Si indaga.