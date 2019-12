Incidente a Salerno, muore la giornalista Marta Naddei: il cordoglio del sindaco

E’ volata in cielo a soli 34 anni la giornalista salernitana Marta Naddei lasciando un vuoto incolmabile in quanti la conoscevano. La scorsa notte, intorno alle 4, mentre percorreva il lungomare cittadino a bordo del suo motorino, è finita contro un palo della pubblica illuminazione per cause ancora da accertare. L’impatto si è verificato nei pressi dello stabilimento balneare “Scoglio 24”.

I soccorsi

Immediato il trasporto d’urgenza all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è deceduta nel primo pomeriggio di oggi nel reparto di Rianimazione. Marta era una collaboratrice del quotidiano “Cronache della Sera”. Distrutti dal dolore familiari, amici e colleghi. Sono già numerosissimi i messaggi di cordoglio lasciati sul suo profilo Facebook.

Il cordoglio del sindaco Napoli: