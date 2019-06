Incidente tra Salerno e Baronissi: comunità sotto choc per la morte del dottor Maucione

Comunità sotto choc, per la scomparsa del dottor Angelino Maucione, rimasto vittima di un incidente mentre era a bordo della sua moto. Il noto anestesista salernitano, classe '49, volontario della Croce Bianca, è stato travolto e ucciso da un'auto, stamattina. Sul sinistro, indagano le forze dell'ordine.

E’ con sincero dolore che si è appresa la notizia della tragica quanto improvvisa dipartita del dottor Angiolino Maucione, figura storica dell’Anestesia e Rianimazione della provincia di Salerno, decano degli anestesisti e rianimatori pediatrici che per oltre trent’anni ha prestato la sua opera in questa azienda. Nel corso della sua lunga carriera, tutta volta al benessere dei piccoli e grandi pazienti, ha fatto scuola ad intere generazioni di neo specializzati che hanno potuto acquisire le più grandi capacità attraverso il lavoro che egli amava illustrare e spiegare ai futuri professionisti. Da alcuni anni era andato in pensione ma in ospedale è sempre ai suoi insegnamenti che si è continuato a fare riferimento in occasione di interventi di particolare difficoltà. Uomo di grande bontà e disponibilità, con la sua dipartita lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di poter apprendere dal suo grande sapere.

La Direzione Strategica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ha disposto che, non appena saranno evase le formalità giudiziarie, venga allestita la camera ardente nella Cappella del Plesso Ruggi per consentire a tutti coloro che lo hanno amato di recarvisi per rendergli omaggio.