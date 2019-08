Lutto a Salerno, morto il medico-pediatra Luca Budetta

Lutto a Salerno dov’è venuto a mancare il dottore Luca Budetta, 70 anni, medico pediatra, uomo di gran cuore sempre disponibile per tutti.

L’incidente

Il 22 di ottobre 2013 Budetta rimase coinvolto in un grave incidente nei pressi di Fuorni. Il medico salernitano, mentre era in sella a uno scooter, si andò a schiantare contro un'autovettura riportando gravi ferite e contusioni. In questi anni è stato obbligato a vivere su una sedia a rotelle sempre assistito dalla sua consorte e dai familiari. Ora si è avvicinato a Dio lasciando un vuoto nel cuore di chi lo ha sempre ricordato come medico e uomo.

Il dolore

Domani pomeriggio, alle 17, saranno celebrati i funerali presso la chiesa dei Salesiani, con partenza dalla casa di via Eugenio Caterina.