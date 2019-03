Incidente stradale a Salerno, auto contro muro: morto il conducente

Dramma, questa mattina, intorno alle 6, a Salerno, dove un’automobile (Suv) che percorreva via degli Etruschi, nel quartiere Fratte, è finita improvvisamente fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro un muro.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo e il conducente della vettura è morto sul colpo. Si tratta di un uomo adulto di cui ancora non si conoscono le generalità. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri e i volontari di Strade Sicure. Non è escluso che l’uomo possa essere stato colto da un malore. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.