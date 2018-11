Pellezzano, scontro tra due auto: quattro persone finiscono in ospedale

Impatto tra due auto, intorno alle 20, a Capezzano, frazione di Pellezzano. I due veicoli si sono scontrati l'uno con l'altro. Sulla dinamica lavorano le forze dell'ordine. Probabile che uno dei due conducenti abbia perso d'improvviso il controllo dell'auto, forse a causa dell'asfalto bagnato per via delle piogge. Sul posto sono giunti i soccirsi dell'Avis di Pellezzano e la Misericordia di Salerno. Quattro le persone ferite, trasportate in codice rosso all'ospedale Ruggi.