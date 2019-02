Incidente sulla Salerno-Reggio, nei pressi di Pontecagnano: 2 feriti

Brutto incidente sulla Salerno-Reggio, nei pressi di Pontecagnano Faiano: per cause da accertare, infatti, una vettura con a bordo due giovani si è ribaltata in galleria. Immediati, i soccorsi dei sanitari della Croce Azzurra di Nocera Superiore che, al momento del sinistro, si trovavano esattamente dietro all'auto.

I soccorsi

A bordo dell'ambulanza, il medico diretto a Polla per un intervento urgente. Sul posto, anche i sanitari della rianimativa di tipo A della Croce Bianca: i giovani sono stati condotti presso il pronto soccorso di Salerno per le cure del caso. Indagano, intanto, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.

