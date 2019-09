Incidente nei pressi dello stadio Arechi: un ferito condotto in ospedale

Brutto incidente, nella tarda mattinata di oggi, nei pressi dello stadio Arechi e dell'isola ecologica. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate: il sinistro ha provocato un ferito, soccorso e trasferito dai sanitari del Vopi in ospedale, per gli accertamenti del caso.

Gli accertamenti

Per il malcapitato, pare, diverse contusioni. Si indaga, dunque, per risalire alle cause e alla dinamica dell'incidente.



