Incidente tra auto e scooter a Salerno: ferito il centauro

Brutto incidente, a Salerno, intorno alel 13.30. Per cause da accertare, infatti, uno scooter ed un'auto si sono scontrati sul lungomare di Torrione, all'altezza del Grand Hotel Salerno.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso e condotto in ospedale il centauro, rimasto ferito. Accertamenti in corso, intanto, per risalire alle cause del sinistro.