Scontro tra due autoarticolati sul Viadotto Gatto, traffico in tilt per ore

Incidente sul Viadotto Gatto a Salerno, oggi pomeriggio, intorno alle 19: a scontrarsi due rimorchi. Stando alla dinamica della polizia municipale, oltre alle forze dell'ordine intervenute sul posto, uno dei due camion avrebbe perso il controllo sull’asfalto bagnato. Il rimorchio, in questo caso, sarebbe finito a ridosso di un altro camion. Il conducente di quest’ultimo mezzo ha a sua volta perso il controllo, finendo fuori strada. Chi era alla guida ha riportato diverse ferite, causate dalla rottura del vetro del parabrezza. Sul posto è giunta in soccorso anche un’ambulanza della Misericordia. Il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore.