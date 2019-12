Incidente a San Cipriano: sfonda il guard rail e finisce nella scarpata, un ferito

Brutto incidente a San Cipriano Picentino: per cause da accertare, un'auto ha sfondato il guard rail, finendo nella scarpata sottostante. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e Carabinieri.

Il ferito

Come riporta Zerottonove, un uomo ha improvvisamente perso il controllo della sua automobile, mentre percorreva località Tuoppolo. La vettura è fuori uscita dalla sede stradale, precipitando in una scarpata: ferito il conducente che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Indagano, le forze dell'ordine per stabilire le cause e la dinamica del sinistro.