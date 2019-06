Incidente a San Cipriano: auto sbanda e finisce in un canale di scolo

Dramma sventato, stamattina, a San Cipriano Picentino: un’auto ha sbandato ed è finita all’interno del canale di scolo in calcestruzzo, in via Tora.

L'intervento

Come riporta Zerottonove, il conducente della vettura, una Fiat Punto azzurra, è uscito fortunatamente illeso dall’abitacolo. Sul posto, i soccorsi e la Polizia Municipale, per gli accertamenti del caso.