Incidente mortale a San Gregorio Magno: si indaga

Tragedia a San Gregorio Magno, ieri pomeriggio, in via Quagliata. Un anziano ha perso il controllo della sua Fiat Punto, finendo in una scarpata, dopo aver urtato il guardrail: trasportato all’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra, nella serata, è spirato.

I rilievi

Indagano, dunque, i carabinieri sul sinistro, per ricostruirne cause e dinamica. Dolore per la morte dell'automobilista originario del potentito.