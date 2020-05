Incidente a San Gregorio Magno, auto contro un muro: tre feriti

Paura, nella serata di sabato, a San Gregorio Magno, dove un’automobile è finita improvvisamente fuori dalla carreggiata e poi si è schiantata contro un muro. Il violento impatto si è verificato in località Monte Vetrana.

I soccorsi

A bordo della vettura c’erano un 47enne insieme a due giovani, residenti a Polla, che sono stati soccorso dai sanitari del 118. Per fortuna non hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi.