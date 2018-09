Incidente a San Mango Piemonte: auto ribaltata, un ferito

Brutto incidente, nel primo pomeriggio di oggi, a San Mango Piemonte, in via Trinità, strada di collegamento tra l’uscita autostradale ed il centro abitato. Per cause da accertare, il conducente di una Ford Fiesta ha perso il controllo del veicolo, finendo per ribaltarsi più volte.

Le conseguenze

Ingenti i danni alla vettura, ma fortunatamente per l’uomo al volante non ci sono state gravi ferite. A soccorrerlo e a trasportarlo in ospedale per le cure del caso, i volontari del VoPi. Accertamenti in corso.